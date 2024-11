Stefano De Martino, "se sono di sinistra"?: la clamorosa risposta, ecco per chi vota

18 novembre 2024 a

È di sinistra? La domanda è diretta a Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi non ha dubbi a riguardo: "Se esistesse la sinistra, forse potrei rispondere se sono di destra o di sinistra. La verità è che da quando voto, cioè da quando ho 18 anni, purtroppo ho dovuto votare il meno peggio senza mai sentirmi realmente rappresentato". Intervistato dal Corriere della Sera, torna sulla propria carriera e sul proprio successo.

Che l'avere un agente come Beppe Caschetto abbia aiutato? "Non so quanto abbia contato per me. So che abbiamo la stessa visione, cioè che è meglio non essere mai il personaggio del momento, perché tanto poi passa. Bisogna puntare a una carriera lunga, senza picchi particolari. E preferisco sia lui a rispondere, quando mi propongono delle cose, perché rispecchia molto il mio modo di fare".

Il suo arrivo su Rai 1 al posto di Amadeus poteva essere una strada in salita, invece è stato una piacevole sorpresa. Il segreto? "Nessuna competizione con Amadeus, piuttosto mi sono concentrato per trovare un mio modo di condurre". I due si sono anche sentiti: "Gli ho scritto un messaggio quando ho saputo che avrei fatto Affari tuoi, e mi ha incoraggiato. Ero subentrato a lui anche a Stasera tutto è possibile".