Affari Tuoi, "pizzette e birra al matrimonio": beffa per Simon e Anna

Di soli 5mila euro il bottino portato a casa da Simon ad Affari Tuoi, nella puntata andata in onda ieri, giovedì 24 aprile, su Rai 1. Il concorrente del Trentino Alto Adige, insieme alla sua fidanzata e futura moglie Anna, ha giocato col pacco numero 18. Nel corso del gioco, però, ha accettato un'offerta di cambio e ha preso il numero 16. A proposito di questa scelta, Anna ha detto: "Guardiamo questo programma da tanti anni. Lo vedevo con mia nonna quando aspettavo che Simon tornasse dagli allenamenti. Dicevamo sempre che i numeri non avessero significato. Poi, però, mia nonna è venuta a mancare e poco dopo ci hanno chiamati per i provini. Lo abbiamo preso come un segno e abbiamo puntato sul 16, data della sua nascita".

La coppia ha rivelato al conduttore, Stefano De Martino, che si sposerà molto presto, a maggio. Per questo una bella cifra avrebbe fatto loro comodo. Se in un primo momento hanno avuto la speranza di portarsi a casa un bel bottino, tutto è sfumato con l'apertura finale del loro pacco. A un passo dalla fine, infatti, la coppia era rimasta con soli pacchi rossi e dunque soldi sicuri: 300mila, 50mila e 5mila euro. Nel loro numero 16, però, c'era la cifra più bassa, i 5mila. Un finale amaro, insomma, per i futuri sposi. E qualcuno sui social non ha potuto fare a meno di commentare: "Menù del matrimonio: pizzette e rustici e birra Forst".