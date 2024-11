Riccardo Scamarcio, il dettaglio all'orecchio solleva la polemica: "Certo che potevi toglierlo"

20 novembre 2024 a

a

a

Riccardo Scamarcio tra gli ospiti di Belve. L'attore si è confidato con Francesca Fagnani durante la puntata in onda su Rai2. Eppure un dettaglio sembra aver attirato l'attenzione dei telespettatori. Quale? Un peletto che si vedeva in controluce su cui gli utenti del web si sono scatenati: "Penso solo a quel pelo sull’orecchio di Scamarcio" e un "Se devi rilasciare un’intervista tagliati i peli dell’orecchio (oltre che quelli del naso)", "Certo che potevi toglierlo prima di andare in onda".

Polemica a parte, Scamarcio è stato subito messo alla prova con una schiettissima domanda della conduttrice. La Fagnani ha ricordato all'attore la scena spinta del film Manuale d’amore 2. "Per Monica Bellucci la scena più erotica che lei abbia mai interpretato: è reciproco?". "Posso ricambiare, ci mancherebbe - premette subito -. Ma con quella scena mi sono attirato l’odio di tanti uomini. Ero sulla sedia a rotelle, è stata un’esperienza 'morbida'".

Insomma, "è stato complicato restare passivo. Sette ore a fingere un amplesso, cioè a un certo punto uno poi… Uno si stanca, siamo fatti di carne e ossa! Uno può avere anche delle reazioni involontarie". Ora però Scamarcio a occhi solo per la compagna Benedetta Porcaroli: "Sì, sono innamorato".