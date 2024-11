Affari Tuoi, Monica massacrata dopo i titoli di coda: "Sta con le mani in tasca"

21 novembre 2024 a

Ad Affari Tuoi è la serata di Monica. Nella puntata di mercoledì 20 novembre va in scena una delle partite più disastrose degli ultimi tempi con Stefano De Martino basito per come è finito il percorso della concorrente tra le trappole dei pacchi blu e rossi. Monica tenta il colpaccio fino alla fine ma si deve arrendere alla sfiga e forse alla mancanza di una vera e propria strategia in grado di piegare il dottore.

Le offerte sono basse e vengono sistematicamente rifiutate. E così all’ultimo tiro la concorrente va dritta al punto e apre il pacco che tiene tra le mani: torna a casa con solo 100 euro. Ma sui social è scoppiato il finimondo. I telespettatori si sono scatenati su X puntando il dito proprio contro Monica: "27 puntate a partecipare come pacchista per finire così... Per me non è corretto... Dovrebbero mettere pacchisti pagati che non giocano...", scrive un utente.

C'è poi chi se la prende proprio con Monica per il suo atteggiamento durante la puntata: "Io dico ma puoi stare tutto il tempo con le mani in tasca....". E ancora; "mq ci sono dei concorrenti che a Stefano gliela fanno proprio sudare la pagnotta e nonostante ciò, sotto al 25% di share non scende mai. O è bravo o siamo tutti...", tuona un altro telespettatore. Insomma come sempre Affari Tuoi fa discutere. E non poco.