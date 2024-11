Casa a Prima Vista, lo sfogo durissimo di Corrado Sassu: "Sono arrabbiato, ecco perché"

28 novembre 2024 a

Prima di essere delle star della televisione, i volti di Casa a Prima Vista sono soprattutto degli agenti immobiliari. E, nonostante il grande successo con i telespettatori, tengono moltissimo alla buona nomea del loro settore. A volte gli agenti immobiliari sono un po' screditati per via di alcuni comportamenti un tantino scorretti. Ma Corrado Sassu, uno dei più amati dello show in onda su real time, ha voluto fare un po' di chiarezza. Come? Su Instagram ha spiegato ai suoi follower l'Abc del suo mestiere.

"Essere agenti immobiliari è una responsabilità, non solo un mestiere - ha esordito così Sassu -. Nel nostro lavoro, le persone ci affidano sogni, risparmi, progetti di vita. Non possiamo permetterci di improvvisare o, peggio, di mancare di rispetto alla professione e a chi si affida a noi. Oggi sono arrabbiato, e sì, parlo da collega, ma anche da qualcuno che crede in questo lavoro fatto con serietà e passione. Chi non è disposto a metterci professionalità e rispetto, forse dovrebbe riflettere su quale strada sta percorrendo. Siamo qui per costruire fiducia, non per demolirla. 'Questa è anche una battaglia - ha concluso - per restituire dignità alla nostra professione'".

Il video postato da Corrado Sassu ha scatenato i commenti dei suoi followers. In tanti, soprattutto colleghi, si sono fiondati su Instagram per lasciare un messaggio di stima e affetto. "Come collega confermo e sottoscrivo ogni tua parola", ha scritto Tommy. Dello stesso avviso anche Luchino: "Pienamente d'accordo. Finalmente qualcuno con una grande risonanza mediatica che ha avuto il coraggio di esprimere il nostro pensiero".