Laura Pausini, rovinosa caduta dalle scale durante il concerto: attimi di panico

30 novembre 2024 a

a

a

Piccolo imprevisto per Laura Pausini. La cantante è stata protagonista di uno scivolone "in diretta", proprio mentre si esibiva sul palco. È accaduto a Milano, dove giovedì 28 novembre era impegnata in una delle tappe del suo World Tour Winter 2024, Qui, alla fine dell’esibizione del brano Zero, l'artista è caduta. Colpa, con ogni probabilità, del lungo vestito e degli stivali con il tacco alto.

Ma la Pausini è ormai una veterana in fatto di concerti, al punto che ha tirato dritto e, prendendo il microfono in mano, si è rialzata senza mai smettere di cantare. Il video è però diventato virale. La serata milanese è stata solo una delle tappe di un tour che ha preso il via a Londra e attraverserà Europa e Italia, culminando in un grande show di Capodanno in Sicilia.

Nonostante i recenti problemi di salute, che l’hanno costretta ad annullare la data di Livorno, la Pausini è riuscita a rimettersi in sesto già per la data del 23 novembre a Pesaro. Intanto domenica 1 dicembre la cantante sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Qui ripercorrerà i momenti della sua lunga carriera e di questo tour.