Genny Savastano fregato dal socio: spariti 100mila euro

Insieme avevano messo in piedi una società per scovare giovani calciatori di talento da lanciare. Ogni volta pareva si fosse vicini a concludere l’affare della vita, ma alla fine era solo “fuffa”. A denunciare il suo socio in affari è stato Salvatore Esposito, il celebre volto di Genny Savastano nella serie televisiva “Gomorra”. Esposito ritiene di essere stato vittima di truffa aggravata da parte di Andrea Zinnia. La società è stata costituita nel 2021 ed è la Football Future Stars srl.

Esposito ha scoperto che Zinnia avrebbe sottratto centomila euro per spese personali. La storia è stata raccontata dalla Stampa.«“Gli davo soldi perché prometteva operazioni economiche molto allettanti, diceva sempre che eravamo vicini a chiudere l’affare della vita», fa sapere nella denuncia Esposito, assistito dal legale Gabriele Vescio. «Mi diceva che stava coinvolgendo procuratori di fama, come a esempio Federico Pastorello, per l’acquisto di un giovane talento del 2001, David Tavares. Io investivo. Ma alla fine sono stato truffato».

Soldi dunque che sarebbero dovuti servire per investire nei giocatori ma che invece venivano usati per vacanze, vestiti di lusso e bonifici. Esposito era socio di maggioranza con il 51 % delle quote e avrebbe dovuto mettere «a disposizione la propria rete di conoscenze e relazioni derivanti dalla sua professione di attore di fama internazionale». Tradotto: doveva aiutare il suo socio a scovare nuovi talenti. Socio che, tra l’altro, non è più reperibile in Italia, e che dall’estero si dice innocente. Gli ammanchi sul conto della società sarebbero però indicati con precisione: 8.000 euro finiti nel deposito cauzionale di un appartamento in Svizzera, 4.500 euro in vacanze estive di lusso. E poi spese pazze in alcuni store dei più noti marchi. Secondo l’attore, il socio avrebbe usato «in maniera sistematica la carta di credito e il bancomat del conto societario», sottraendo come detto 100 mila euro. Il gip di Torino ha respinto la richiesta di archiviazione della procura e accolto l’opposizione dell’avvocato di Esposito.