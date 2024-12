Teo Mammucari, la confessione dopo Belve: "Prendo il Lexotan, non sto bene"

15 dicembre 2024 a

L'ospitata di Teo Mammucari a Belve è già entrata a pieno diritto nella storia della televisione. Il conduttore, noto per la sua ironia tagliente e il carattere fumantino, non è riuscito a gestire lo spirito del programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2, abbandonando lo studio tra le polemiche. Un gesto rabbioso e clamoroso che ha sollevato discussioni e polemiche, il tutto mostrando un lato inaspettato di Mammucari.

Il comico - oggi, domenica 15 dicembre - dopo l'ospitata si è concesso a un’intervista a Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano, rivelando aspetti intimi di se stesso. Un racconto che ha svelato un momento di vulnerabilità personale e professionale, attirando l’attenzione anche della Rai, che ha deciso di intervenire.

Durante l’intervista, Mammucari ha parlato con trasparenza di un periodo particolarmente complesso della sua vita. La fatica emotiva e fisica, unita a problemi di salute, lo ha portato a riconsiderare le sue priorità. "Quando uno prende il Lexotan per dormire non sta bene", ha confessato, rivelando insomma di essere in un periodo turbolento. Nonostante il conforto degli amici, che lo incoraggiano dicendogli che "passa tutto in fretta", Mammucari ha scelto di prendersi del tempo per sé. Ha deciso di mettere in pausa il teatro e di allontanarsi dalla televisione per un anno intero. "Mi hanno detto ‘ma sei matto?", ha aggiunto. Ma per lui questa scelta è inevitabile: "Non sto bene, devo farlo".

Quindi Mammucari ha ricordato un aneddoto che lo fa sorridere, legato a un montaggio televisivo in cui le sue risposte apparivano esageratamente formali, come se stesse parlando con un professore universitario. "Mi arrabbio quando mi danno del lei", ha spiegato con un sorriso, chiaro il riferimento a quanto accaduto dalla Fagnani.

Parlando poi di Belve, Mammucari ha rivelato di conoscere la trasmissione solo attraverso i social, dove aveva visto spezzoni di alcune interviste, tra cui quella a Raoul Bova. L’intervista lo aveva colpito, spingendolo a riflettere sulle domande rivolte agli ospiti. "Mi sono chiesto perché un attore dovesse rispondere a domande sulla propria sessualità", ha rimarcato. E ancora: "Poi ho capito che ognuno fa quello che sente, è giusto, però io non ne sono capace", ha concluso Mammucari.