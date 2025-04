Ore 14, clamorosa decisione su Milo Infante: le voci in Rai

Tira aria di rivoluzione a Rai 2. E nel dettaglio la rivoluzione riguarda il programma Ore 14, che nel tempo ha saputo raccogliere un pubblico sempre più numeroso e fedele, diventando un vero e proprio punto di riferimento nel palinsesto pomeridiano della seconda rete di Viale Mazzini. I dati parlano chiaro: la puntata andata in onda venerdì scorso ha attirato una media di 939 mila telespettatori, con uno share dell’8.8 per cento. Risultati che non sono passati inosservati e che, secondo indiscrezioni, avrebbero spinto la Rai a premiare la trasmissione con una promozione d’eccezione.

A lanciare l'indiscrezione è stato DavideMaggio.it, che ha rivelato: “Ci risulta, infatti, che Ore 14, il programma del pomeriggio di Rai 2, sia stato appena promosso in prima serata". Ma quando andrà in onda questo atteso debutto serale? Sempre secondo quanto raccolto Davide Maggio, Ore 14 dovrebbe sbarcare in prima serata già a partire da giugno, con una serie di quattro appuntamenti speciali: “Promosso in prima serata con un breve ciclo di quattro puntate in onda a giugno", fa sapere il sito specializzato in televisione e dintorni.