Natale, il trionfo delle fiamme finte: in tv è accaduto qualcosa di inspiegabile

Il tele-panettone, concedeteci la licenza, ma anche i tele-caminetti sono diventati classici ai quali gli italiani davvero non rinunciano. Tanto quanto o forse ancor di più di quelli cinematografici, divenuti un po’ d’essai, i film e i programmi che i canali televisivi e le piattaforme ci ripropongono in questo periodo festivo hanno in essi il gusto e forse la bellezza di essere...ridondanti quindi, giocoforza, tradizionali e, va da sé, imperdibili. Con record di ascolti che in altri periodi dell’anno sarebbero realmente inimmaginabili. Così anche quest’anno si è ripetuto il miracolo di Una poltrona per due, il film di John Landis con Eddy Murphie e Dan Aykroyd divenuto il classicone della vigilia di Natale che nonostante le piattaforme e addirittura una riproposizione sugli schermi cinematografici appena due settimane fa, la prima serata del 24 dicembre ha fatto schizzare lo share di Italia Uno a livelli ai quali la rete giunge solo con le partite di calcio.

Oltre 2,4 milioni di telespettatori per uno share del 17,2% hanno portato la rete cadetta di casa Mediaset ad essere il secondo canale tv più visto, in un prime time dominato dalle reti del Biscione che ha visto il concerto de Il Volo dalla Valle dei Templi di Agrigento primeggiare con 4 milioni di ascolti e uno share del 22,7%. Un successo, quello dei film natalizi, che Mediaset ha bissato anche nella serata del 25 in cui Italia Uno ha festeggiato ancora sul podio (terza rete più vista) grazie al Miracolo sulla 34esima strada, protagonista Babbo Natale, impersonato da un grande Richard Attenborough. Il film, remake di una omonima pellicola del 1947, quest’anno ha compiuto trent’anni ed è stato scelto da oltre 1,3 milioni di telespettatori (8,4% di share) quello 0,5% in più che ha consentito a Italia Uno di superare la finale della nuova Corrida di Amadeus, andata in onda sul Nove e seguita da 1 milione e 47mila spettatori (7,9% di share).

Da segnalare anche la prestazione di Notting Hill su Rete 4 (793mila spettatori per un 5,3% di share) coi bellissimi e romanticissimi Julia Roberts e Hugh Grant in una Londra che, tutto sommato, sa fare un po’ Natale in tutte le stagioni. A vincere la gara degli ascolti nella prima serata del 25 dicembre è stata però RaiUno che ha puntato su un cavallo già di suo generalmente vincente, Alberto Angela che per santificare il Natale dell’anno giubilare appena inaugurato ha scelto di portare i telespettatori del primo canale in un viaggio nelle meraviglie della capitale con il suo Stanotte a Roma.

Se questa è la situazione sulle televisioni generaliste, resta un divertentissimo caso il canale “camino” che da qualche anno scoppietta festante sugli schermi degli abbonati Netflix che, in assenza di un caminetto vero e proprio, possono restare sintonizzati sul tele-camino. Un successo tale che Netflix ha scelto addirittura di raddoppiare la proposta con ben due versioni, una più scoppiettante dell’altra. Ma quali sono le piattaforme più natalizie? Tra gli streamer maggiormente arredati a festa a primeggiare è Tim Vision, leader indiscusso nell’offerta di contenuti a tema con il 39,6% del catalogo “natalizzato”. Seguono Amazon Prime Video con il 30,4%, Netflix 15%, Disney+ 9,2% e a chiudere NowTV (2,8%), Infinity+ (1,9%) e Paramount+ (1,1%).