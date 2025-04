Papa, guerra, referendum: ecco il Landini show

Chiamatelo “situazionismo landiniano”. A onor del vero, i situazionisti propriamente detti avevano un tratto anche libertario, lontanissimo dalla tristezza burocratico-funzionariale che avvolge e imprigiona il capo della Cgil. Ma per il resto, siamo lì:assenza di organicità, destrutturazione sistematica, un po’ di musica, un po’ di letteratura. Accumulo di situazioni, appunto. E allora eccolo il nostro Landini, in occasione della conferenza di presentazione del Concertone del Primo Maggio. In modo disperato e casuale, senza un criterio, senza una bussola, soprattutto senza una prospettiva degna di questo nome, il segretario del sindacato rosso pare dedito a quella che potremmo chiamare una “pesca delle occasioni”. Parla, straparla, verga compulsivamente comunicati su quello che capita, annuncia comizi e piazzate: il dichiarazionificio è sempre aperto, ma in modo superficiale e sciatto, sotto l’impulso di una polemica automatizzata e in ultima analisi fastidiosa, di una micro-conflittualità da forzato di un presenzialismo vacuo.

A sinistra usavano il 25 aprile contro la destra: ora la piazza contesta pure loro Il contrappasso partigiano. Quelli che hanno sempre usato il 25 aprile per attaccare i loro avversari, ieri sono stati c...

IL CATECHISTA Si comincia con il maldestro tentativo di arruolare Papa Francesco. Ecco il Landini catechista e esegeta papale: «Francesco ha avuto grande attenzione sui problemi del lavoro. Uno dei messaggi è stato quello di dare voce a chi non ce l’ha, fare rumore, non rinunciare a combattere le disuguaglianze». E non basta ancora: scatta perfino l’accusa di ipocrisia verso chi osi nominare Bergoglio invano. Cioè – par di capire – tutti tranne lui, Landini stesso: «C’è un gioco ipocrita che ho visto in questi giorni. Fa piacere che verso il Papa ci sia stata una reazione di questa natura ma, consentitemi la franchezza, non è che adesso improvvisamente anche quelli che ne hanno detto peste e corna diventano amici di Francesco. Non voglio fare polemica ma ci deve essere onestà intellettuale». E allora immaginatevi un Landini che ritira e rilascia patenti, che stabilisce chi possa parlare e chi no, interprete autentico del bergoglismo in purezza.

Capezzone: "Meloni taglia l'erba sotto ai piedi di sinistra e Landini" "Tre notizie e una grande intervista". Daniele Capezzone apre così la sua rubrica "Occhio al caff&...