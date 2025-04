Jannik Sinner stronca Federica Pellegrini: "Va bene così"

Un nuovo amore e una nuova sfida, così Jannik Sinner si prepara a tornare in campo, a Roma, con rinnovate motivazioni dopo i tre mesi di squalifica patteggiati con la Wada per la vicenda Clostebol. Il campione azzurro, intervistato al Tg1, ha riepilogato l’ultimo anno, vissuto tra successi sì, ma anche tra mille sofferenze e tanti dubbi: “Avevo perso la voglia di giocare, mi sono costruito una bolla per proteggermi”. Il momento più brutto, dopo gli ultimi Australian Open vinti: “Alcuni giocatori mi guardavano strano, non mi piaceva”. Sinner, poi, ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa infilatole da Federica Pellegrini, olimpionica di nuoto e leggenda dello sport italiano, che aveva dichiarato che, secondo lei, Sinner è stato trattato in modo diverso dal 99% degli atleti: “Non auguro a nessuno di passare da innocente quello che ho passato io. Ma ognuno può dire ciò che vuole, va bene così”.

Jannik Sinner, la mossa a sorpresa che terrorizza i rivali My way, si sa, è un brano iconico di Frank Sinatra che sintetizza il modo di affrontare la vita nei momenti felic...

Domenica scadrà ufficialmente la squalifica, dopodiché sarà tempo di calcare i campi del Foro Italico: “Sarà come uno stadio di calcio, pazzesco”. Agli Internazionali di Roma Sinner ci arriva dopo un periodo di allenamento personalizzato, ma condito anche con riposo, svago e relax. Il n.1 al mondo si è divertito sui kart e la bici insieme a piloti e ciclisti come Giovinazzi, Pier Guidi e Ciccone, terzetto di amici veri del Principato di Monaco, dove anche lui risiede. Dulcis in fundo, l’amore. Anna Kalinskaya ormai è il passato, perché a Montecarlo Jannik ha conosciuto un’altra russa, stavolta una modella ed il settimanale Chi li ha subito immortalati a passeggio insieme in pieno centro monegasco. Lei è Lara Leito, 31 anni, appassionata di tennis e frequentatrice del Country Club di cui Sinner è socio. Non una qualunque, perché a 18 anni appena aveva avuto una relazione con l’attore premio Oscar Adrien Brody (39 anni!) e prima ancora con un altro attore, il francese Olivier Martinez, oggi 59 anni. Insomma, le piacciono più grandi. Più gossip che certezza, invece, il flirt attribuitole a Ibiza con il pilota di Formula1, Lando Norris.

Sinner, la nuova fidanzata: famosa e bellissima, come li hanno beccati a Montecarlo Dalla terra rossa del Foro italico alla fidanzata... russa. Gossip scatenato intorno a Jannik Sinner, ancora una volta. ...