Antonio Cassano, lo scontrino choc: al ristorante finisce male

Antonio Cassano è stato di recente a New York con la famiglia, dove è andato via da un ristorante arrabbiatissimo per il tentativo di richiesta di una manca molto alta: "A New York sono stato veramente bene, però devo raccontare un aneddoto — ha raccontato l’attaccante durante Viva el Futbol — Vado a mangiare in un ristorante, non faccio neanche pubblicità dicendo il nome: antipasti e una pizza, 475 dollari . Ho preso antipasti per noi quattro (lui, la moglie Carolina Marcialis e i due figli Christopher e Lionel, ndr), che erano un piatto a testa, e una pizza che abbiamo messo in mezzo alla tavola”. Un pasto consumato velocemente aggiunge Fantantonio, visto che "con Carolina e i bambini non si può stare più di dieci minuti al tavolo, mangia e scappa…".

E il cameriere “mi dice: ‘No, ma sai, guarda sotto'. Io vado a leggere sotto, faccio leggere a Carolina — continua Cassano, svelando la scoperta della mancia obbligatoria — tu devi dare, non è obbligatorio… io dico ‘ca***zo, se gli do 25 dollari, cazzo, in Italia saltano sui tavoli, ti lavano pure la macchina'. Lì è diverso? Diverso un ca***zo! Sono 475 di conto, io lascio 25 dollari, abbiamo mangiato una roba al volo, dico ‘ca***zo, son contenti'. Il 20%?!? Dico: ‘Scusa, che significa?'. ‘Ah no, dovete lasciare…', ‘Ma è obbligatorio?', ‘No'. Gli ho detto: ‘475'. E non gli ho lasciato neanche 25 dollari. Col c… che te li lascio, decido io!”. Per poi concludere: “Lì devi dare il 20%, 80 euro di mancia! Tu devi dirmi grazie che ti do 25 dollari… c'ho scritto ‘coglione' in fronte che ti regalo i soldi? Non gli ho lasciato neanche i 25 dollari e me ne sono andato".