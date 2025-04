Affari tuoi, "ci sputi sopra": Francesca, caos sui titoli di coda

Bene ma non benissimo. Ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto Stefano De Martino, la concorrente Francesca, pacchista in rappresentanza dell'Abruzzo, torna a casa con 15mila euro. Ha giocato fino alla fine, l'impiegata in un'azienda di trasporti di Avezzano, ma in bocca le resterà un sapore dolceamaro. La sua strategia rischia-tutto non è risultata infatti così azzeccata.

Dopo i primi 6 pacchi chiamati (e 100mila euro bruciati), il Dottore presenta la prima offerta da 30mila euro ma Francesca, giustamente, rifiuta. Subito una beffa: altra chiamata e 300mila euro in fumo. Il Dottore ci riprova al ribasso, con 20mila euro. La concorrente dice nuovamente no, così come alla proposta successiva di cambiare il pacco. Con sei pacchi da aprire, 5 rossi e uno solo blu, il Dottore torna a tentare la concorrente con 30mila euro, ma Francesca a questo punto decide di andare fino in fondo, rispedendo al mittente pure un rialzo a 40mila euro. Le successive chiamate sono una mazzata: via 200mila e 75mila euro. Restano due pacchi: 20.000 e 10mila e solo a questo punto Francesca accetta i 15mila euro del Dottore. La beffa è dietro l'angolo: nel suo pacco, infatti, c'erano proprio 20mila euro.