Il Conte di Montecristo: l'Abate Favino fa volare Canale 5

CHI SALE (Il Conte di Montecristo) Chiude bene in termini di ascolti la seconda puntata de “Il Conte di Montecristo” interpretato, tra gli altri, anche da Pierfrancesco Favino nel ruolo dell’Abate Faria. Un evergreen perfettamente in sintonia con il trend dei film di Natale che evidentemente ha risvegliato l’attenzione del pubblico. Anche in questo caso la parabola del marinaio Edmond Dantes si rivela estremamente attuale. Il giovane, finito ai margini della società dopo essere stato tradito ed incatenato per anni in una cella del castello d’If, riacquista speranze di vita e libertà proprio grazie all’aiuto del personaggio impersonato da Favino.

Nella rielaborazione dei registi francesi Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patelliere, viene accentuato il ruolo di outsider di Edmond (Pierre Niney) vittima dell’ingiustizia (tema sempre attuale) e della gelosia di chi lo circonda. Nella prima serata di venerdì la mini serie ha emozionato un po’ tutto il cluster di Canale 5: la seconda puntata de “Il Conte di Montecristo” ha infatti raggiunto il 20.5% di share medio con 3.5 mln di telespettatori collegati. Grande coinvolgimento della platea femminile grazie alla tormentata storia fra Mercedes ed Edmond che, secondo OmnicomMediaGroup, ha toccato vette del 25% di share e contribuendo in modo determinante ai buoni ascolti. Con picchi del 28 % nella scena finale.