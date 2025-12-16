Chi vuol essere milionario?, "vittoria pilotata": accuse-choc dopo il milione

La serata che ha incoronato una nuova milionaria a Chi vuol essere milionario?, il programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5, non ha lasciato spazio solo agli applausi. Subito dopo la messa in onda, sui social ha iniziato a circolare una narrazione alternativa: secondo alcuni utenti, Mediaset avrebbe "deciso" di assegnare il milione, aiutando la concorrente, Vittoria, nel suo percorso. Una teoria che ha trovato terreno fertile sui social, tra commenti sospettosi e accuse di una vittoria “apparecchiata”, ma che, ovviamente, non sembra avere nulla a che spartire con la realtà.
Vittoria ha affrontato la sua scalata al milione con sicurezza e rapidità, senza mai dare l’impressione di essere in difficoltà. Proprio questa fluidità, unita alla struttura del torneo di quest’anno (che consente ad altri concorrenti di tentare il sorpasso), ha alimentato tra i complottisti l’idea che qualcosa non tornasse. Il sospetto, più che sull’intero percorso, si è concentrato soprattutto sul finale.
A innescare le reazioni dei sospettosi, infatti, non è stata tanto la vittoria in sé, quanto l’ultima domanda: quella da un milione di euro. Un quesito che chiedeva di riconoscere l’incipit di un romanzo celeberrimo della letteratura mondiale. "Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione...": l'inconfondibile incipit di Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Una domanda che Vittoria risolve senza esitazioni e che, proprio per la notorietà dell’opera, è stata bollata sui social come "troppo semplice" per valere la cifra massima. Per inciso, a cascata, i complottisti hanno analizzato a ritroso la puntata sostenendo che anche altre domande fossero così semplici da destar sospetto. Convinti loro...
Insomma, per alcuni utenti il milione “doveva” essere assegnato. Un’interpretazione esasperata. Tant'è, Vittoria, dopo aver risposto correttamente, si è seduta sulla poltrona da campionessa in attesa dell’esito degli altri sfidanti, consapevole che il suo risultato poteva ancora essere eguagliato o superato. Difficile, però. Infatti non è accaduto. Il milione è tutto suo. Emozione in studio. Ai complottisti, senza milione, restano giusto i social...