Canale 5 brinda con la Milano da bere

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo
CHI SALE (X-Style /Canale 5)
Erede di format di successo come Nonsolomoda e Target, incentrati sul lifestyle in cui Mediaset ha sempre avuto una tradizione molto forte, X-Style continua a ottenere risultati davvero ottimi in termini di audience.
La rubrica, partita nell’ottobre 2012, è giunta alla sua 13esima edizione e dal settembre 2020 è condotta da Giorgia Venturini. Va in onda su Canale 5 il martedì in terza serata e in replica il sabato mattina.
Come dicevamo, ascolti molto buoni, basti vedere l’ultima puntata (trasmessa mercoledì sera) che dalle 00.40 all’1.20 ha registrato oltre mezzo milione di spettatori col 12.3% di share puntando sulla voglia di Natale, tra le donne protagoniste delle Feste - come Mariah Carey, Meghan Markle, Anya Taylor-Joy - e i migliori profumi natalizi, passando poi alla maestria artigianale della Lombardia, l’italianità visionaria di Brunello Cucinelli, i nuovi listening bar a Milano dove l’ascolto diventa un rito sofisticato e la stagione delle mostre di Londra tra costume, provocazione e leggenda.