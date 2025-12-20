Canale 5 brinda con la Milano da bere

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (X-Style /Canale 5)

Erede di format di successo come Nonsolomoda e Target, incentrati sul lifestyle in cui Mediaset ha sempre avuto una tradizione molto forte, X-Style continua a ottenere risultati davvero ottimi in termini di audience.

La rubrica, partita nell’ottobre 2012, è giunta alla sua 13esima edizione e dal settembre 2020 è condotta da Giorgia Venturini. Va in onda su Canale 5 il martedì in terza serata e in replica il sabato mattina.