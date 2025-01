L'anno che verrà, insulto in diretta durante il countdown: "Buon anno teste di c...!"

01 gennaio 2025 a

'Buon anno... teste di c….!'. Poco prima della mezzanotte, durante il Capodanno di Raiuno con l’Anno che verrà, una voce squarcia la diretta mentre si esibiscono i Ricchi e Poveri sul palco di Reggio Calabria. Tutto accade in pochissimi istanti poco prima del conto alla rovescia per salutare il nuovo anno. L'insulto si sente in maniera distinta e rimbalza in in pochi secondi su X, dove diventa un vero e proprio caso tra il 2024 e il 2025.

Arriva una valanga di segnalazioni. E proprio mentre i telespettatori sono intenti nel segnalare lo scivolone ecco che l'episodio si ripete nuovamente durante il countdown finale, mentre si avvicina la mezzanotte. "Me lo aprite il microfono? Ho il microfono chiuso, teste di c...!", si sente mentre il conduttore Marco Liorni si avvia a completare il conto alla rovescia. La domanda che corre veloce su X è una sola: chi ha perso la testa in diretta? E i sospetti si concentrano su un cantante impegnato sul palco, e il nome di Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri comincia a comparire tra i commenti sui social. Un vero e proprio giallo. Qui di seguito il video di quanto accaduto.