Zona Bianca, Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo: "Perché ora sono impaurita"

"Sarà sempre nel mio cuore": Katia Ricciarelli lo ha detto in collegamento telefonico con Zona Bianca su Rete 4 ricordando Pippo Baudo, scomparso sabato 16 agosto all'età di 89 anni. "Sono ancora scioccata - ha confidato l'artista -. Anche se non ci si vedeva, quando ci siamo visti nel 2019 all'arena di Verona per assistere a 'La traviata' ci siamo abbracciati senza neanche parlare. Una cosa bella che non dimenticherò mai. Questo mi ha commossa, questo si fa solo con le persone con le quali c'è stata una storia e ancora si vogliono bene".
Poi ha rivelato: "Pippo sarà sempre con me, sono sicura di questo. Adesso sono impaurita perché se n'è andato lui e non ho più nessuno. Prima, anche se non ci si vedeva, io avevo un riferimento, adesso non ho più nessuno, io vivo con un cagnolino e questo è tutto. Per altro, il destino, il mio cagnolino è stato ricoverato in clinica veterinaria, deve fare il secondo intervento alla spina dorsale. Anche questo mi ha scioccata, tutto in un giorno".
Parlando delle passioni di Baudo, con cui è stata sposata dal 1986 al 2007, ha raccontato: "Lui amava moltissimo la musica e la mia musica, l'opera. Era un grande appassionato, si divertiva da morire e poi si poteva parlare di tutto con lui, questo è importante".