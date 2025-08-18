Pippo Baudo, Pupo controcorrente: "Grazie per non avermi mai aiutato"

"Desidero salutare e ringraziare Pippo Baudo per tutto ciò che ha fatto per la musica italiana ma, soprattutto, desidero ringraziarlo per non avermi mai considerato e aiutato": Pupo controcorrente nel salutare il conduttore simbolo della tv italiana, scomparso sabato 16 agosto a 89 anni. Il cantante di "Gelato al cioccolato", in un editoriale sul Giorno, ha sottolineato: "La scomparsa di Pippo Baudo ha generato un'infinità di post e commenti. Tantissimi artisti e addetti ai lavori hanno tirato fuori dall'album dei loro ricordi foto e pensieri per rendere omaggio a questo grandissimo personaggio. Naturalmente, come sempre accade in questi casi, nessuno è andato fuori dal coro dell'apologia".

Pupo, inoltre, ha riproposto un aneddoto: "Ricordo quando mi disse che gli stavo antipatico e, soprattutto, gli stava antipatico il mio nome d'arte: Pupo". Questo il giudizio che l'artista, a pochi giorni della morte di Baudo, ha deciso di condividere con il pubblico. "Il più grande Talent Scout di tutti i tempi aveva sentenziato, già negli anni 80, la mia fine - ha proseguito l'artista -. Ci rimasi malissimo, ma non mi buttai giù, anzi, mi rimboccai le maniche e ricominciai a combattere. Grazie Pippo, senza di te, probabilmente, non avrei mai trovato quella tenacia e quella forza di reagire che oggi mi permettono di festeggiare i 50 anni di carriera e di essere sempre un 'Pupo'. Che la terra ti sia lieve grandissimo uomo e monumentale artista".