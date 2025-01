Golden Globes a trazione trans: a Hollywood anche il Papa è intersex

07 gennaio 2025 a

a

a

Il mondo del cinema, dello spettacolo in generale, ha di bello l’essere fiction e per quanto possa descrivere la realtà è pur sempre edulcorato, un’isola felice dove imperversano buoni sentimenti e altrettante buone azioni. In particolare, Hollywood è la patria dei sensi di colpa, delle cause giuste, se c’è qualcosa da inseguire lo insegue anche rinnegando il suo passato. Che in fondo sarebbe giusto, i tempi cambiano, ma nell’esagerazione il rischio macchietta è dietro l’angolo.

L’arte, peraltro, è sempre frattura, andar contro corrente, non offrire una versione né edulcorata né addomesticata dell’esistenza. E invece ora si verifica l’opposto, si devono scrivere e filmare certe storie, il woke chiede a gran voce la predominanza (non più una quota) di storie LGBTQ+, si fanno e basta, poco importa la qualità del prodotto, se stiamo parlando o no di un’opera meritevole. Per decenni l’America non è stata tenera con i gay, oggi deve risarcirli e diventa perciò essenziale che i premi cinematografici siano coerenti con questo insopportabile diktat.