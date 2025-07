Sidney Sweeney e lo spot per i jeans: "Nazista, supremazia bianca". L'ultimo delirio della sinistra

Le follie del wokismo sono dure a morire e stavolta a cadere sotto i colpi del politicamente corretto a stelle e strisce è niente meno che Sidney Sweeney, una delle nuove stelle di Hollywood. L'attrice americana 27enne, diventa famosa per due serie a loro modo "scandalose" Euphoria e The White Lotus, è sotto attacco per l'ultima campagna pubblicitaria da lei interpretata, quella di American Eagle, che l'ala ultra-radical della sinistra americana ha definito addirittura "nazista".

In ballo non si sono solo i jeans, come sembrerebbe da una prima occhiata. No, ci sono politica e sessismo. "Non sono qui per dirvi di comprare i jeans American Eagle... E sicuramente non dirò che sono i jeans più comodi che abbia mai indossato, o che fanno sembrare il vostro sedere fantastico", spiega con voce suadente la Sweeney mentre in sovrimpressione appare lo slogan "Sydney Sweeney ha jeans fantastici".

A far imbestialire i difensori del sacro culto progressista è un'altra battuta, "Vedete cosa ho fatto, vero?", con il gioco di parole "jeans" e "geni". Un doppio senso che allarga il discorso al delicatissimo (e per certi versi "intoccabile") dibattito su sesso e biologia. "I geni si trasmettono dai genitori alla prole e spesso determinano tratti come il colore dei capelli, la personalità e persino il colore degli occhi... I miei jeans sono blu", spiega l'attrice.

L'accostamento alla questione dei "geni fantastici" ed "ereditari" ha scatenato i critici. Come sottolinea David Mouriquand su ww.euronews.com , sullo spot è partita l'accusa di razzismo e di essere un sostegno alle tesi della supremazia bianca. E c'è chi, non pago, ha fatto anche notare che la Sweeney ha occhi azzurri e capelli biondi. Una perfetta ariana, insomma.

Ecco qualcuno dei commenti che si distinguono su X: "Forse sono troppo f***tamente woke. Ma prendere una donna bianca, bionda e con gli occhi azzurri e incentrare la propria campagna sulla sua genetica perfetta mi sembra strano, soprattutto se si considera lo stato attuale dell'America", "E' come se stessimo promuovendo l'eugenetica con lo stato attuale di questo paese, NO, non voglio i tuoi geni. F****k you American Eagle".