Cristina D'Avena: "Ci ha lasciato": l'annuncio per Baudo e la reazione del pubblico

Cristina D’Avena ha reso un toccante tributo a Pippo Baudo, scomparso a 89 anni, durante il suo concerto a Vado Ligure il 16 agosto 2025. Impegnata in un’esibizione accanto ai Gem Boy, suoi compagni di palco in numerosi spettacoli in Italia, la cantante ha appreso della morte del celebre conduttore proprio durante la serata. D’Avena, icona per generazioni grazie alle sue indimenticabili sigle di cartoni animati, ha voluto condividere con il pubblico il suo legame con Baudo, figura centrale della televisione italiana, conosciuto durante la sua lunga carriera.Dal palco di Savona, con emozione, ha annunciato: "Dedichiamo un applauso a Pippo Baudo, una persona straordinaria che ci ha lasciato poco fa".

Il pubblico, colto di sorpresa, ha reagito con un incredulo "no", seguito da un coro spontaneo di "Pippo, Pippo…". La cantante ha poi aggiunto: "L’ho conosciuto, era un pilastro della televisione, un uomo eccezionale. Questo concerto è per lui, sono certa che ci sta ascoltando. Grazie, Pippo, per tutto ciò che hai regalato". Con queste parole, D’Avena ha celebrato il lascito di Baudo, un’istituzione che ha segnato la storia della Rai e dello spettacolo italiano, dedicandogli l’intera serata. Il suo omaggio, semplice ma sentito, ha coinvolto il pubblico in un momento di commozione collettiva..