Marinelli, "M il figlio del Secolo" e l'ossessione per il Duce: la diretta su Libero venerdì sera

Venerdì 10 gennaio alle 21:15 pop corn e fazzoletto rosso al collo: tutti gli antifascisti da salotto saranno davanti alla tv per guardare su Sky M-Il Figlio del Secolo, la serie tratta dal libro di Antonio Scurati che racconta l’ascesa e la caduta di Benito Mussolini.

Ebbene, anche noi di Libero saremo davanti al piccolo schermo e seguiremo passo passo le prime due puntate che andranno in onda. Il tutto commentando sui social e sul sito di Liberoquotidiano.it scena dopo scena la serie e l'antifascismo da operetta che inevitabilmente si paleserà. La firme di Libero e la redazione vi accompagneranno in questo viaggio di circa due ore in cui assisteremo da un lato alla messa in onda della serie e dall’altro al fiume di tweet, messaggi, sfottò, qualche “mea culpa” e anche qualche lacrimuccia di imbarazzo che arriveranno da chi a sinistra si gode lo spettacolo. E potrete partecipare anche voi a questo dibattito live usando l’hashtag #OssessioneDuce e il tag @Libero_official su X, oppure commentando anche sui nostri profili Instagram e Facebook.

I tweet più pertinenti, quelli più divertenti e quelli che rappresentano uno spunto di riflessione verranno rilanciati anche sul nostro sito e sui nostri social. Magari, chi può dirlo, arriverà un tweet anche dalla nonna di Luca Marinelli che avrebbe dato il suo benestare al nipote per interpretare “L’uomo dell’anno 2024” secondo noi di Libero. L’attore in una recente intervista ha quasi sentito il bisogno di scusarsi per aver accettato di mostrarsi in tv nei panni del Duce: «Io faccio parte di una famiglia antifascista. Ho chiamato mia nonna, è stata la prima persona a saperlo. Le ho detto “fanno una serie su Mussolini”. Lei mi ha guardato e mi ha chiesto “tu chi fai?”. E io “Lui”». Nonna Marinelli però ha chiesto al suo “ragazzo” il “perché” di quel “sì” alla produzione. E qui Marinelli a Propaganda Live si è superato: «Ho detto a nonna che voglio provare a prendermi un pezzetto di responsabilità in questa società e lo faccio anche dopo aver letto il libro di Antonio che è un atto di estremo coraggio».

Insomma, la parola “soldi” è sparita. Al punto che è stato lo stesso Scurati a stoppare preventivamente Marinelli, sempre in studio da Zoro, avvisandolo con un monito intercettato dai microfoni: «Non dire per denaro, altrimenti poi sai cosa ci dicono...». E dietro la lezione del prof Scurati involontariamente c’è tutto il cortocircuito di una certa sinistra radical chic che si riempie il portafoglio e poi frigna. A quanto pare Marinelli ha imparato bene dal maestro Scurati che non ha mai ammesso di aver intascato un bel gruzzoletto grazie ai libri sul Duce. L’attore infatti si è detto addirittura “addolorato” per averlo interpretato: «Una esperienza dolorosa, veramente forte». E allora noi di Libero vogliamo confortarlo. Seguiremo «Tutta la sofferenza di Marinelli minuto per minuto», un po’ come la celebre trasmissione radiofonica che ci racconta il calcio della domenica. Speriamo che possa servire ad alleviare le sue pene. Del resto, i soldi per comprarsi i Kleenex non gli mancano di certo. Dopo questa fatica potrà assicurarsi una fornitura a vita.