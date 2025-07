Pier Paolo Pasolini e il fascismo degli antifascisti

Era il luglio del 1974 quando Pier Paolo Pasolini scriveva sul Corriere un elogio di Marco Pannella che avrà poi nella raccolta postuma Scritti corsari un titolo fuorviante ma provocatorio: “Il fascismo degli antifascisti”. L’argomento fu in quell’estate una sorta di fil rouge che percorreva altri articoli pasoliniani: da un lato il poeta criticava l’antifascismo di maniera, dall’altro avvertiva che se il fascismo in quanto spauracchio e nemico aveva da essere individuato, esso risiedeva nel Potere e cioè nella società consumistica e omologante.

Quanto all’articolo di quel lontano luglio, riprendendo parole dello stesso Pannella, sottolineava: «Dove sono mai i fascisti se non al potere e al governo? Sono i Moro, i Fanfani, i Rumor, i Pastore, i Gronchi, i Segni e perché no i Tanassi, i Cariglia e magari i Saragat, i La Malfa». Ciò a voler significare che dove c’è potere c’è intolleranza «totalitaria». Perché l’articolo è in qualche maniera fuorviante? Perché usa la categoria fascismo con la disinvoltura denunciata dallo storico Stanley G. Payne: «Fascista è stato uno dei termini peggiorativi politici più frequentemente evocati con connotazioni abituali di violento, brutale, repressivo o dittatoriale. Ma se il fascismo non significasse niente più che questo, i regimi comunisti, ad esempio, probabilmente dovrebbero essere catalogati tra i più fascisti...».

Pasolini in quella stessa estate aveva pubblicato altri editoriali, “Gli italiani non sono più quelli” e “Il potere senza volto”. Articoli in cui accusava l’intellettualità di sinistra di non comprendere che «l’omologazione culturale riguarda tutti: popolo e borghesia, operai e sottoproletari. Il contesto sociale è mutato nel senso che si è estremamente unificato. La matrice che genera tutti gli italiani è ormai la stessa...”». Sino al passaggio più importante: «Non c’è più dunque differenza apprezzabile, al di fuori di una scelta politica come schema morto da riempire gesticolando, tra un qualsiasi cittadino italiano fascista e un qualsiasi cittadino italiano antifascista». Per i giovani fascisti additati come nemico numero uno nel clima arroventato dei Settanta, aveva uno sguardo critico che sapeva andare oltre gli stereotipi: perché rilanciare trent’anni dopo la fine della guerra e del fascismo un’offensiva antifascista invece di aggredire dalle fondamenta il nuovo potere senza volto «il cui fine è l’omologazione brutalmente totalitaria del mondo»? «In realtà – confessava – ci siamo comportati coi fascisti (parlo soprattutto di quelli giovani) razzisticamente. Non nascondiamocelo: tutti sapevamo, nella nostra vera coscienza, che quando uno di quei giovani decideva di essere fascista, ciò era puramente casuale, non era che un gesto, immotivato e irrazionale... Ma nessuno ha mai parlato con loro o a loro. Li abbiamo subito accettati come rappresentanti inevitabili del Male. E magari erano degli adolescenti e delle adolescenti diciottenni, che non sapevano nulla di nulla...».

Concetti ripresi nell’intervista concessa quello stesso anno a Massimo Fini per L’Europeo: basta, diceva, con «l’antifascismo facile facile che ha per obiettivo un fascismo arcaico che non esiste più». Se l’antifascismo del 1974 dava battaglia a un fenomeno «morto e sepolto» figuriamoci quello odierno... trattavasi per Pasolini di un antifascismo di tutto comodo e di tutto riposo.

Fin qui la polemica ancora oggi attualissima. C’era poi l’altra parte della medaglia: il vero fascismo era secondo lui la dittatura dei consumi. Alla fin fine dunque anche Pasolini non resisteva al vizio di utilizzare il fascismo come archetipo a-storico, eternizzato, da usare con connotazioni negative fuori contesto e in ogni contesto. Esattamente la tentazione, la vulgata, che impedisce una vera storicizzazione del fenomeno e in fondo favorisce proprio gli antifascisti in malafede e conformisti che Pasolini criticava dalle colonne del Corriere.