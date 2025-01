Affari Tuoi, lo sfogo di Thanat dopo la puntata: "Rispondo a chi mi da del cesso"

15 gennaio 2025 a

Clamoroso sfogo di Thanat dopo la puntata di Affari Tuoi. Il ragazzo di origini asiatiche è entrato a fa parte a tutti gli effetti della squadra guidata da Stefano De Martino. Lo showman napoletano, infatti, intrattiene i telespettatori di Rai 1 con delle gag esilaranti che molto spesso coinvolgono anche lo stesso Thanat. Il ragazzo non partecipa direttamente al game show. Ma il suo contributo per la leggerezza del programma è fondamentale.

Stefano De Martino ha provato in tutti i modi a convincere Valentina - la bellissima concorrente di Frosinone - a uscire con Thanat, senza successo. La stessa ragazza, quando è arrivato il suo turno di giocarsi le sue carte, aveva confidato ai telespettatori di essere fidanzata. E sui social, il povero ragazzo asiatico è stato travolto dagli insulti. Tra i telespettatori c'è chi ha dichiarato che Thanat è troppo brutto per uscire con una come Valentina.

Ma Thanat ha voluto prendersi una piccola rivincita. Il ragazzo asiatico di Affari Tuoi ha risposto a tutte le critiche sul suo aspetto fisico con un lungo messaggio postato su x. "Ho letto commenti che mi davano del cesso, all'inizio fanno male, ma poi ti ricordi cosa diceva il sommo poeta 'non ti curar di loro, ma guarda e passa' - ha commentato Thanat -. Ciò che conta alla fine è la bellezza interiore. Possiamo solo cercare di essere una versione migliore di noi stessi".