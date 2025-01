Francesca Bergesio, orrore sulla Miss Italia: "Ti violento poi ammazzo te e papà"

18 gennaio 2025 a

«So dove abiti, vengo a violentarti, ammazzo te e tuo padre», è quanto avrebbe scritto su Facebook un bresciano di 31 anni, identificato - grazie alle indagini della Polizia Postale e della Squadra Mobile della Questura di Cuneo - come il presunto autore delle minacce a Miss Italia 2023, Francesca Bergesio.

La reginetta, originaria di Cervere, in provincia di Cuneo, e figlia del senatore leghista Giorgio Maria Bergesio, non era presente ieri in Tribunale, a Asti, dove si è tenuta l’udienza predibattimentale a carico del 31enne finito nel registro degli indagati.

La ragazza, che oggi ha 20 anni, si è costituita parte civile: in caso di risarcimento, sarà interamente devoluto a un’associazione per l’assistenza alle donne vittime di violenza. «Su questo argomento mi sono battuta e impegnata durante il percorso di Miss Italia: subire tutto questo me ne ha fatto comprendere ancor di più l’importanza», ha dichiarato Bergesio all’Ansa.