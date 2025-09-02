De Girolamo presenta “Miss Italia”

Nunzia De Girolamo condurrà la finale di Miss Italia 2025, in onda in diretta su San Marino Rtv (canale 550 del digitale terrestre e satellite) e su Raiplay lunedì 15 settembre, dal Palazzetto dello Sport di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Accanto alla storica votazione della giuria, quest’anno il concorso si apre alla partecipazione popolare grazie al voto espresso dai social. Il giornalista Rai Marco Carrara seguirà in diretta l’evento e darà voce al pubblico da casa. «Miss Italia - sottolinea il concorso una nota - si rinnova e si impegna a raccontare il Paese attraverso le sue giovani protagoniste, unendo tradizione e innovazione in una manifestazione che da oltre ottant'anni rappresenta un patrimonio culturale e televisivo italiano».

Miss Italia torna dopo tanti anni sulla Rai. Patrizia Mirigliani, anima e patron di Miss Italia, ha annunciato una novità significativa nel regolamento del concorso per l’edizione 2025: sarà vietata la partecipazione a chiunque detenga profili su piattaforme come OnlyFans o altri siti che consentono la condivisione di contenuti per adulti. Ospite in tv, la Mirigliani ha letto il nuovo comma, che impone alle concorrenti di «non detenere profili in siti (come OnlyFans o simili) dove sia consentita o comunque praticata, liberamente o a pagamento, l’immissione e condivisione di contenuti ‘per adulti’».