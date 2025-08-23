Miss Italia, foto di nudo: esplode lo scandalo

Una concorrente di Miss Italia è stata esclusa dalla gara per delle foto di nudo: è il caso di Vanessa Zeneli, modella 25enne di Udine, che non potrà partecipare alla competizione nonostante abbia vinto la semi-finale regionale di Miss Friuli-Venezia Giulia 2025. La notizia dell'esclusione le sarebbe arrivata per mail lo scorso 5 agosto, come riporta il Corriere della Sera. A quel punto le è stato detto di restituire fascia e corona. Una decisione a cui la ragazza, però, si è opposta dicendo che gli organizzatori erano già a conoscenza di quelle foto.

Nel nuovo regolamento di Miss Italia, in effetti, è specificato il divieto delle concorrenti di avere "profili in siti web (come OnlyFans o simili) dove sia consentita o comunque praticata, liberamente o a pagamento, l'immissione e condivisione di contenuti cosiddetti 'per adulti' o comunque di carattere pornografico o scabroso". La Zeneli, dunque, è stata esclusa per violazione dell'articolo 8. L'avvocato della giovane, però, ha sottolineato che nel regolamento "non si specifica che tipo di nudo, se artistico, erotico o altro". Secondo il legale la situazione è paradossale: "In una competizione che fa del corpo la forma massima d’arte, lo stesso corpo viene inibito".