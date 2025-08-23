Libero logo
sabato 23 agosto 2025
Miss Italia, foto di nudo: esplode lo scandalo

Una concorrente di Miss Italia è stata esclusa dalla gara per delle foto di nudo: è il caso di Vanessa Zeneli, modella 25enne di Udine, che non potrà partecipare alla competizione nonostante abbia vinto la semi-finale regionale di Miss Friuli-Venezia Giulia 2025. La notizia dell'esclusione le sarebbe arrivata per mail lo scorso 5 agosto, come riporta il Corriere della Sera. A quel punto le è stato detto di restituire fascia e corona. Una decisione a cui la ragazza, però, si è opposta dicendo che gli organizzatori erano già a conoscenza di quelle foto. 

Nel nuovo regolamento di Miss Italia, in effetti, è specificato il divieto delle concorrenti di avere "profili in siti web (come OnlyFans o simili) dove sia consentita o comunque praticata, liberamente o a pagamento, l'immissione e condivisione di contenuti cosiddetti 'per adulti' o comunque di carattere pornografico o scabroso". La Zeneli, dunque, è stata esclusa per violazione dell'articolo 8. L'avvocato della giovane, però, ha sottolineato che nel regolamento "non si specifica che tipo di nudo, se artistico, erotico o altro". Secondo il legale la situazione è paradossale: "In una competizione che fa del corpo la forma massima d’arte, lo stesso corpo viene inibito".

Di qui la richiesta di reintegro della modella, che però non sarebbe stata accettata. Vanessa Zeneli e il suo legale, però, anziché procedere col ricorso, hanno deciso di continuare a lottare "con molta energia dal punto di vista mediatico".

tagmiss italiavanessa zeneli

Claudio Brigliadori
Tiziana Lapelosa