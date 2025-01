Rubata l'auto di Madame e Bianca Atzei si ritrova i finestrini spaccati

Massimo De Angelis 29 gennaio 2025 a

È ormai un quotidiano, incessante, sfogo per la mancanza di sicurezza a Milano. Le lamentele giungono non solo dai comuni mortali, ma pure dai personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Sembrerebbe che i delinquenti non facciano sconti ad alcuno, celebri o sconosciuti. Oggi è il turno di due note artiste italiane, colpite quasi in simultanea nel capoluogo lombardo: alla cantante Madame è andata peggio con la sottrazione dell’automobile, mentre alla collega Bianca Atzei hanno spaccato per la seconda volta in un mese il finestrino della macchina. Andiamo per ordine. Madame torna a far parlare di sé per una disavventura vissuta nelle ultime ore all’ombra della Madonnina e per una particolare proposta fatta ai fedeli supporter. La cantautrice, infatti, è stata vittima di un furto: i ladri le hanno rubato la vettura. Dal canto suo, ha reagito coinvolgendo i fan al fine di ritrovare il mezzo, postando alcune stories su Instagram.

LE SEGNALAZIONI

La giovane non ha più una Golf WW grigio scura, evidentemente fatta sparire da delinquenti in libera uscita. Utilizzando un po’ d’ironia, l’artista ha pensato di rendere partecipi della spiacevole situazione i seguaci sui social, all’inizio spiegando l’accaduto e poi facendo una proposta. «Ciao amici», ha esordito in una storia con sfondo nero e scritta bianca, «Se qualcuno dovesse trovare la mia auto rubata per cortesia non esitate a scrivermi. Ovviamente offro una cena in cambio, non vi lascio mani in mano pargoli». In attesa di sapere se qualcuno correrà in suo aiuto, la donna ha dovuto fare i conti con alcune segnalazioni non veritiere. Tra le stories del suo profilo, infatti, ecco il monito e la richiesta della donna: Ragazzi, per favore, niente falsi avvistamenti perché è di cattivo gusto», le sue parole. Pochi minuti dopo è il turno di Bianca Atzei, che sempre attraverso il profilo Instagram ha denunciato l’ennesimo atto vandalico subito dalla sua macchina parcheggiata nelle vicinanze di Porta Nuova. «In soli trenta giorni è la seconda volta che mi spaccano il vetro dell’auto. In pieno centro», le sue parole irate. E ancora «Da tempo ho paura di andare in giro per Milano. La sera non esco più da sola, ma solo con il mio compagno... e dalle 18 in poi uscire insieme a mio figlio desta molta preoccupazione». Continua imperterrita la lunga serie delle lamentele vip, che puntano il dito contro la diffusione di rapine, atti vandalici, aggressioni in ogni quartiere della città, dalla remota periferia al centro storico.



IL PRECEDENTE

Quasi un anno fa, lo scorso 4 marzo, era stata la cantante Rose Villain, fresca della partecipazione al Festival di Sanremo, a denunciare sui social network il furto della sua moto in zona Navigli, con il successivo appello ai sostenitori di darle una mano a recuperare l'amatissima due ruote Bmw. In quel caso fu fortunata e il mezzo ritrovato nel giro di dodici ore, salvo ripresentarsi su Instagram il mese successivo a causa della scomparsa della moto di suo cugino davanti al Politecnico. In modo da invogliare i seguaci, la cantante offrì pure biglietti gratis per i concerti a chi l’avesse sostenuta nel rintracciare la moto di famiglia. E come non ricordare nell’ottobre 2024 la rabbia della showgirl Alba Parietti, quando uscendo di casa scoprì che i ladri le avevano portato via tutte e quattro le ruote dell’automobile tra Basiglio e Milano 3. Nel mese di giugno, invece, era stata Emanuela Folliero a sfogarsi per la rapina subita dalla sua anziana madre, alla quale le era stata scippata la borsetta all’età di 93 anni. C’è veramente poco da dire, e molto da fare, di fronte a un susseguirsi di simili atti malavitosi, che mette davvero in pericolo l’immagine di Milano nel mondo...