Khaby Lame arrestato ed espulso dagli Stati Uniti: cos'è successo

Khaby Lame, influencer e tiktoker italiano di origini senegalesi, è stato arrestato per alcune ore il 6 giugno all’aeroporto Harry Reid di Las Vegas per violazioni dell’immigrazione. Secondo l’ICE, Lame, 25 anni, era entrato negli Stati Uniti il 30 aprile, superando i termini del suo visto. Gli è stata concessa la partenza volontaria, e ha lasciato il Paese lo stesso giorno.

Lame è celebre per i suoi video comici su TikTok, dove realizza reaction mute, diventando il 23 giugno 2022 l’utente più seguito al mondo, superando Charli D’Amelio con oltre 142 milioni di follower. La sua carriera è iniziata a Chivasso, dove ha ottenuto la cittadinanza italiana l’8 giugno 2022, giurando come cittadino. Il suo patrimonio netto è stimato tra 1,3 e 2,7 milioni di dollari.

Nella sfera privata, Lame si è sposato nel novembre 2023 con la modella Wendy Thembelihle Juel, ma la coppia ha divorziato nel maggio 2024. La vicenda dell’arresto ha suscitato attenzione, ma la rapida risoluzione con la partenza volontaria ha evitato conseguenze più gravi.

Intanto una nota dell'Ice spiega cosa è successo: “È stato fermato venerdì dall'Immigration and Customs Enforcement (Ice) degli Stati Uniti in Nevada per violazioni delle leggi sull'immigrazione", si legge. Nella nota si sottolinea che all'influencer è stata data la possibilità di lasciare il Paese ed è già partito. "Lame è entrato negli Stati Uniti il 30 aprile e ha superato i termini del suo visto. Gli è stato concesso di partire volontariamente il 6 giugno e da allora ha lasciato gli Stati Uniti", fa sapere ancora il comunicato delll'Immigration and Customs Enforcement.