Sanremo 2025, tam-tam impazzito su Il Volo: "Cosa faranno sul palco i tre tenorini"

Mancano ormai pochi giorni al ritorno sul palco del Festival di Sanremo 2025 per Clara Soccini, in arte Clara. E così l'artista decide di raccontare le emozioni legate alla sua partecipazione alla kermesse e, in particolare, la scelta speciale per la serata delle cover di venerdì 14 febbraio. Dopo il debutto dell’anno scorso con Diamanti grezzi, l’artista torna all'Ariston con il brano Febbre e con un’inedita collaborazione con Il Volo, con cui nella serata dei duetti eseguirà il celebre The Sound of Silence di Simon & Garfunkel.

“Quest’estate ho cantato con Gianluca Ginoble de Il Volo a Verona Say Something (brano di Christina Aguilera e A Great Big World, ndr), ed è stato un momento bellissimo, sia per il percepito del pubblico che mio. In quell’occasione ho conosciuto i ragazzi straordinari de Il Volo e a dicembre li ho chiamati per la serata cover di Sanremo”, spiega Clara, entusiasta di condividere il palco con il trio di fama mondiale.

La scelta di The Sound of Silence non è stata casuale: “Ci saranno momenti armonici molto belli, usciremo dalla comfort zone sia mia che loro e i picchi di voce ci saranno eccome,” anticipa Clara, sottolineando l’intensità emotiva della performance che proporrà al pubblico dell’Ariston. Attesa alle stelle, insomma.

La cantante ha poi spiegato cosa l’ha spinta a scegliere questo classico del 1964, sottolineandone il significato senza tempo: “È un brano nato negli anni Sessanta come denuncia della tv che iniziava già allora a lobotomizzare gli esseri umani. Penso che oggi sia ancora più attuale dell’epoca, a volte penso che la tv e i social ci rendano più freddi". E ancora: “La trovavo molto adatta ai tempi, mi piace tantissimo. Con l’arrangiamento sarà bellissima", conclude Clara. Appuntamento all'Ariston...