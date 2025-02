Marino Bartoletti porta in tribunale Selvaggia Lucarelli: "Non resterà impunito", finisce malissimo

21 febbraio 2025 a

Prosegue la querelle tra Selvaggia Lucarelli e Marino Bartoletti. La lite si è consumata nella giornata post Sanremo. A Domenica In il conduttore televisivo ha criticato chi sulla canzone di Simone Cristicchi dedicata alla madre malata "pretende di trasferire agli altri la propria sporcizia mentale". Parole che non sono andate giù alla Lucarelli che ha dato vita a uno scontro social.

Bertoletti però non intende passare oltre. Stando a quanto riferito dalla Lucarelli su Instagram, "adesso è passato a dire che è lui che querela me, questa signora, madonna che imbarazzo". E a corredo non mancano gli screenshot di alcuni commenti in cui Bartoletti risponde a chi contesta le modalità con cui la scrittrice è stata attaccata. Il giornalista, dal canto suo, scrive: "Si dà il caso che la verità sia la mia. E infatti querelerò questa signora per gli insulti che mi ha rivolto".

E ancora, si legge nei messaggi condivisi dalla Lucarelli e scritti da Bartoletti: "Umiliarla no, ma probabilmente querelarla sì. Così rifletterà su quello che si è permessa di scrivere su di me. Non tutto può restare impunito". "Adesso è lui che vuole le mie scuse. Un esempio meraviglioso di gaslighting" scrive nel pubblicare un altro estratto in cui Bartoletti dichiara di aspettare le sue scuse che, però, è sicuro non arriveranno.

Nel corso della puntata del programma di Rai 1, Bertoletti ha affermato rivolgendosi a Simone Cristicchi: "Qualcuno che pretende di trasferire agli altri la propria sporcizia mentale, ha scritto delle cose che ti hanno profondamente ferito". La Lucarelli, che aveva criticato la canzone, si è sentita chiamata in causa e ha risposto dicendo: "Giornalisti così abituati a fare slurp che ormai passano direttamente all’insulto nei confronti di chi coltiva ancora l’esercizio della critica". Da qui il diverbio.