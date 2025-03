Che tempo che fa, Serra e la frase choc sulla piazza: "Applauso quando ho detto democrazia"

17 marzo 2025 a

A Che tempo che fa, nella puntata andata in onda domenica 16 marzo, è il turno della passerella di Michele Serra dopo la manifestazione europeista di sabato 15 marzo a piazza del Popolo. Una manifestazione che di fatto non ha saputo spiegare i motivi della convocazione della piazza dato che i partecipanti erano così eterogenei da creare non poca confusione.

Così Serra ha sottolineato la partecipazione in piazza e ha ovviamente farneticato su un probabile allarme sulla tenuta della democrazia: "Ho sentito un secondo applauso fortissimo quando ho detto le parole democrazia e libertà. Forse due concetti che sono a rischio in questo periodo e su cui ci siamo ritrovati", questo il ragionamento della penna di Repubblica.

Altro che masse: nella piazza di Michele Serra solo i vip più narcisisti

Ma di fatto scorda che quella stessa democrazia che lui oggi definisce "a rischio" (non si sa poi secondo quali parametri) è la stessa democrazia che gli ha permesso di scendere in piazza. Come è giusto che sia. Ma la retorica da fantomatica vittima di regimi l'avrebbe potuta risparmiare. Infine Serra, nel suo intervento, a precisa domanda di Fazio su un Pd spaccato in piazza e su una sinistra con le idee poco chiare su Europa, difesa e riarmo, ha risposto che "nessuno, nemmeno il più incallito pacifista potrebbe dire no a un piano di difesa europeo che coinvolga tutti gli stati". Una velata bordata a Elly Schlein?