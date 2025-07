Michele Serra e l'ebreo aggredito: "Non vano puniti, ma..."

Il motivo? "Non per punirli o biasimarli (non serve a niente: il fanatico gode dei propri torti, li considera prove sul campo della sua eccellenza morale, si sente vittima anche quando è prevaricatore), ma per capire meglio. Cosa leggono, se leggono? A quali siti si abbeverano e in quali chat si autobenedicono? In quali stanze refrattarie al mondo rinforzano i loro precetti (in questo caso: ebreo uguale Netanyahu".

Insomma, per Serra questi delinquenti che hanno aggredito un turista senza ragione non devono essere puniti. E chissà se lo stesso discorso l'avrebbe fatto anche di fronte a un'aggressione di estremisti di destra.