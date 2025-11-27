Affari Tuoi, Gemma lascia lo studio e parte l'insulto: "La peggiore di sempre"

Nella puntata di Affari Tuoi del 27 novembre la concorrente calabrese Gemma, parrucchiera di Mirto Crosia (Cosenza), ha giocato con il pacco numero 1 accompagnata dalla sorella Margherita. Ha iniziato eliminando subito tre pacchi rossi pesanti (75.000, 10.000 e 200.000 euro) ma ha trovato anche Gennarino, portando a casa 4.000 euro di jackpot. Ha rifiutato le prime due offerte del Dottore (27.000 e poi 30.000 euro) spiegando di avere un mutuo da pagare, la casa da finire e il desiderio di fare un regalo importante alla madre che l’aiuta nel salone.Guidata da numeri “magici” legati ai compleanni e ai sogni dei genitori defunti, è arrivata al finale con tre pacchi rimasti: 20 euro, 50.000 euro e il suo pacco nero (il 2).

Convinta che nel nero ci fossero i 300.000 euro, ha scelto proprio quello: conteneva solo 500 euro. A quel punto ha accettato l’ultima offerta di 20.000 euro, rinunciando al rischio. Peccato: nel suo pacco 1 che aveva in mano dall’inizio c’erano 50.000 euro.La partita, tutto sommato positiva (24.000 euro complessivi), ha scatenato una valanga di critiche feroci su X. In molti l’hanno definita la peggiore concorrente della storia del programma: “lamentosa”, “arrivista”, “falsa e calcolatrice”, “usa i morti e i sogni per giustificare la sua avidità”, “noiosa e inopportuna”, “ha rovinato la serata con la sua cautela da bancarella”. Più di un utente ha scritto che sembrava stesse facendo la questua invece di giocare, e che la sua continua esitazione e il piagnisteo finale abbiano reso la puntata “insopportabile”.