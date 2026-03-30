Affari Tuoi, "non manca molto": De Martino spiazza Herbert

Simona da Catanzaro è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 30 marzo. "Sono di Catanzaro, ma vivo a Rende, in provincia di Cosenza. E sono un'ingegnere. Ho un compagno, Cristian, e convivo con lui da 12 anni. Ho una figlia di 10 anni, si chiama Sofia", ha raccontato la concorrente.
In studio con lei il papà Giustino, che di sé ha detto: "Io sono libero professionista, professione geometra da 48 anni, con mia figlia ci completiamo". Poi è venuto il momento del comico Herbert Ballerina, ormai presenza fissa del programma. "Questa è un'invenzione per il tempo libero, specialmente quando uno va al mare", ha detto rivolgendosi al conduttore, che lo ascoltava con attenzione.
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Dunque ha continuato: "Tu sai che spesso sotto l'ombrellone giochiamo a Sudoku, che non è una bella idea... Già fa caldo poi giochi pure a Sudoku... A cosa ho pensato allora? Quando uno gioca a Sudoku non si può mai alzare perché è un gioco che dura molto e quindi se ti viene fame cosa fai? Spesso abbiamo notato che quando giochi a Sudoku ti viene voglia di sushi, quindi ho inventato il Sushoku, un misto...". "Complimenti, non manca molto alla fine della stagione, non vi preoccupate, andremo in vacanza anche noi", ha replicato un ironico De Martino tra le risate del pubblico.