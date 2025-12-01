Affari Tuoi, Sofia criticata sui titoli di coda: "Non ha mai visto soldi"

Nella puntata di Affari Tuoi del 30 novembre, Sofia, insegnante di scuola primaria originaria di Mazara del Vallo (Sicilia), ha conquistato il pubblico con una partita avvincente e sfortunata, accompagnata dalla mamma Nuccia. La sua storia personale – una famiglia umile con periodi di difficoltà, dove lei e il fratello hanno sempre lavorato per aiutare i genitori – ha aggiunto un tocco emotivo al gioco.La partita non è decollata bene: nei primi sei tiri, Sofia ha eliminato valori alti come 200mila, 75mila e 30mila euro, oltre a somme minori (50, 100 euro e 10mila). Il "dottore" ha proposto il cambio: "C'è qualche numero che mi piace, voglio fidarmi di quello che ho imparato", ha detto Sofia, passando dal pacco 2 al 13. Dentro c'erano solo 5 euro. Successivamente, ha eliminato 15mila e 300mila euro, scegliendo di continuare invece di accettare 10mila euro offerti. Ha aperto pacchi da 50mila euro e 50 euro, poi ha cambiato di nuovo (dal 13 al 18), lasciando 500 euro nel precedente.Emozionata, Sofia ha rifiutato 15mila euro: "Siamo una famiglia umile, abbiamo affrontato periodi complicati. Sono tanti soldi, ma con i 100mila in gioco non voglio accontentarmi".

Ha aperto 20mila euro, rifiutato un altro cambio, eliminato 20 euro e, tragicamente, i 100mila euro dal tabellone. Con due pacchi blu rimasti, ha puntato sulla "Regione Fortunata": il suo conteneva 10 euro, ma ha indovinato la Sicilia per il premio da 100mila euro. Tra lacrime e abbracci, è tornata a casa vincitrice, celebrando un riscatto dopo una gara altalenante.La vittoria ha scatenato entusiasmo sui social, ma anche reazioni negative su X (ex Twitter). Molti utenti hanno criticato la fortuna "truccata" della Regione Fortunata, accusando il programma di essere "pilotato" per drammi emotivi: "Sfortuna fino all'ultimo, poi boom di soldi facili? Fake totale", scrive un utente. Altri hanno attaccato Sofia per la sua umiltà ostentata: "Piange per 100k come se fosse la prima volta che vede soldi, patetico per visibilità".