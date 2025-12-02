Libero logo
Affari Tuoi, Sofia e il botto sui titoli di coda: "Piange per 42k"

martedì 2 dicembre 2025
2' di lettura

Nella puntata di "Affari Tuoi" del 1° dicembre, protagonista è stata Sofia, 30enne emiliana di Ferrara, proprietaria di un centro estetico e da poco sposata con Jacopo, che l’ha accompagnata in studio. La coppia ha due mutui sulle spalle, e Sofia ha giocato con grinta, motivata dal desiderio di alleggerire i debiti familiari.

La partita è cominciata male: nei primi sei tiri ha eliminato 200mila, 50mila e 20mila euro, oltre a 0, 5 e 100 euro. Il "dottore" ha offerto 22mila euro, ma Sofia ha rifiutato: "Sono belli, ma ho tanta carica. Per pagare i due mutui non ce ne facciamo niente". Ha poi aperto pacchi da 10 euro, 30mila e 300mila euro, rifiutando un cambio per cinque tiri. Successivamente ha eliminato il pacco nero, 100mila, 15mila euro, 1 euro e, dopo il gioco delle carte, ha accettato il primo cambio: dal 14 al 1, lasciando solo 200 euro nel precedente.Ha aperto 20 euro, rifiutato 10mila euro offerti ("Vedo i 75mila, per un tiro tentiamo"), eliminato 50 euro e accettato un altro cambio (dal 1 al 4), trovando Gennarino.

In finale, con "soldi sicuri" tra 10mila e 75mila euro, il dottore ha proposto 42.500 euro: "Ho paura di tornare con 10mila. Siamo cauti, accettiamo". Il suo pacco conteneva i 10mila, ma la coppia ha incassato l’offerta media, tornando a casa soddisfatta. La vincita ha diviso su X: complimenti per la tenacia, ma reazioni negative non sono mancate. Molti accusano il programma di "copione": "Sfortuna iniziale per poi fregare il dottore con i soldi sicuri? Sempre lo stesso schema Rai". Altri criticano l’atteggiamento: "Due mutui e piange per 42k? Troppo vittimista, come se tutti non avessero debiti". Poi l'affondo: "Emiliana che gestisce estetica e mutui, la solita imprenditrice da TV che rischia zero". Qualche frecciatina: "Sposata da un mese e già gioca per il marito? Dipendenza emotiva in onda". Siamo alle solite...

