Affari Tuoi, Francesca, il grave errore sui titoli di coda: è imbarazzante

Nella puntata di Affari Tuoi del 5 dicembre 2025, la protagonista è Francesca, originaria di Coloredo di Montalbano (Udine), commessa in un negozio sportivo. Accompagnata dal fidanzato Luca, con cui è insieme da 17 anni dopo un incontro online e genitori di Lara e Viola, Francesca sceglie il pacco n. 7. Il gioco inizia con Herbert Ballerina e Stefano De Martino come conduttori. Nei primi sei tiri, vengono eliminati pacchi con 75.000€ (Abruzzo), 50.000€ (Basilicata), 10€ (Sardegna), 30.000€ (Lazio), 0€ (Molise) e il Trentino Alto Adige rivela Gennarino, garantendo 8.000€ alla coppia. Il podio resta intatto.Il "Dottore" offre 35.000€, ma Francesca rifiuta.

Eliminati Lombardia (5€), Sicilia (300.000€) e Toscana (20.000€). Nuova offerta da 20.000€, ancora respinta. Nei tre tiri, Val d'Aosta (0€, Pacco Nero), Emilia-Romagna (20€) e Umbria (100€). Offerta da 20.000€ per un tiro: rifiutata. Liguria (500€), con riflessioni emotive sul nonno e il suocero defunto. Offerta da 25.000€: Francesca declina, eliminando Calabria (1€, ispirato alla nonna) e Veneto (50€, su consiglio del nipotino). Cambia pacco, passando dal 7 al 3, motivata da un ricordo personale.De Martino rivela che nel pacco originale c'erano 200.000€, scatenando rimpianto. Offerta da 15.000€ per un tiro: Campania (200€). Proposta da Francesca di 50.000€, ma il Dottore offre 22.000€. Ultimo tiro: 10.000€ eliminati. In finale, con 15.000€ e 100.000€ in gioco, il valore del pacco è 57.500€. Francesca pesca l'offerta finale e accetta 57.500€, più i 8.000€ del jackpot, totalizzando 65.500€. Scopre che nel pacco cambiato c'erano 100.000€. E su X c'è chi non lo accetta: "Mamma mia che errore madornale".