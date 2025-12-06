Affari Tuoi, Francesca travolta sui titoli di coda: "La più avida di sempre"

Nella puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino, la concorrente Francesca, in coppia con il marito Luca, parte forte: Herbert Ballerina apre i primi sei tiri, esce subito Gennarino che regala “8mila euro sicuri” e il podio resta intatto nonostante tre rossi alti (30.000, 50.000 e 75.000 euro) già fuori. Francesca si mostra determinatissima, quasi spavalda: rifiuta al volo “35mila euro”, poi “20mila”, ancora “20mila”, “25mila” e persino “15mila”, convinta di avere “una serata fortunata”.

Il destino, però, è beffardo: il marito pesca i “300mila euro”, il premio massimo, e lei, fidandosi del suo numero portafortuna 7 (“quello della maglia di pallavolo mia e della figlia”), cambia e cede proprio il pacco con i “200mila euro” rimasti, l’ultimo colpo grosso in gioco.Quando restano solo tre pacchi rossi e il pubblico urla “soldi sicuri”, il Dottore offre “57.500 euro”. Francesca e Luca, dopo i ringraziamenti alla redazione, accettano. De Martino apre il loro pacco: dentro ci sono “100mila euro”. Hanno lasciato sul tavolo 42.500 euro praticamente certi. Francesca sorride: “Va bene così, siamo comunque contenti”.Su X, però, scatta il massacro. In poche ore diventa “la concorrente più arrogante della stagione”, “la regina dell’avidità”, “la classica che gioca per il pubblico e non per i soldi”.

Esplodono i meme: “Quando pensi di essere la Dea bendata ma sei solo la Dea sfortuna”, “57.500 sicuri buttati per ego”, “Dopo 300k e 200k usciti continui a dire ‘no Dottore’? Complimenti”. Da possibile eroina, Francesca si trasforma nel simbolo perfetto di come la troppa sicurezza possa trasformare una vincita più che dignitosa in un rimpianto eterno. Classico Affari Tuoi: il web non perdona mai.