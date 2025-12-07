Affari Tuoi, Stefano "impallinato" sui titoli di coda: "Il più imbranato"

Nella puntata di Affari Tuoi del 6 dicembre su Rai1, condotta da Stefano De Martino, il concorrente Stefano – 32enne giornalista sportivo originario di Frosinone, per la regione Lazio – si presenta in studio con la futura moglie Valeria, incinta di un maschietto e già mamma del piccolo Thiago. La coppia, che si sposerà nel 2027, spiega subito il motivo della partecipazione: “Ci dobbiamo sposare, abbiamo bisogno di soldi sicuri”. Stefano pesca il pacco numero 16, contenente 50.000 euro, ma lo terrà stretto fino alla fine.La partita parte male: nei primi tiri escono i 300.000 euro e i 75.000 euro, mentre il Dottore offre 27.000 euro, rifiutati con decisione (“Sono tanti, ma me la voglio giocare”). Subito dopo, il pacchista elimina i 200.000 euro, poi 15.000 e 20.000. Stefano opta per i tiri anziché i 13.500 euro proposti, e fa fuori anche altri 20.000, lasciando prevalentemente pacchi blu. Rifiuta il cambio e continua: sul piatto restano 30.000, 50.000, 100.000 euro e 10 euro.

Nuova offerta da 27.000 euro, ancora no. Ispirato dal sogno della sorella (“Vincevi 400.000 euro, pacco 9”), apre il numero 9: dentro ci sono 100.000 euro. Il Dottore propone di nuovo il cambio; stavolta Stefano accetta, lasciando il 16 per il 18. Peccato: il 16 nascondeva i 50.000 euro, e lui resta deluso.L’offerta successiva è 15.000 euro: Stefano tentenna (“Con un bimbo in arrivo fanno comodo”), ma Valeria lo convince: “Siamo venuti felici, torniamo felici, come sempre”. Rifiuta, e i tiri finali eliminano i 10 euro. Nel pacco 18? Esattamente 30.000 euro. La coppia esulta, abbracciandosi: una vincita modesta ma “sicura”, perfetta per il loro futuro.

Su X, però, la reazione verso Stefano è stata impietosa, con commenti negativi che lo dipingono come sfortunato cronico e decisionista sbagliato. Molti lo accusano di aver “mandato all’aria 50.000 euro per 30.000” con il cambio impulsivo, definendolo “il concorrente più imbranato della stagione” e “quello che ascolta i sogni della sorella invece del buonsenso”.