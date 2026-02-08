Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, lezione morale alla sinistra: "Il termine fascista"

Ha rinunciato alla co-conduzione di una delle serate del prossimo Festival di Sanremo.e lo ha annunciato lui stesso. Ma più che un passo indietro, quella di Andrea Pucci è una lezione, dolorosa ma memorabile, al popolo "democratico" della sinistra che odia e insulta, sui social e nei comunicati ufficiali.

Il comico milanese, rivelatosi in tv sul palco di Colorado Cafè e "di destra", quindi fuori dal giro giusto, era stato annunciato dal direttore artistico di Sanremo Carlo Conti come co-conduttore della serata del 26 febbraio. Scelta contestata online e da esponenti politici dell'opposizione, che avevano ricordato alcune uscite 'politicamente scorrette' del comico durante i suoi show e via social. Conti dovrà ora correre ai ripari per sostituirlo oltre a dover chiudere il quadro di ospiti e altri co-conduttori della kermesse canora. Restano intanto le parole, schiette, ironiche ma durissime, di Pucci.