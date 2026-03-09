Che tempo che fa, Frassica sfotte Valeria Marini e lei sbotta: "Cosa mi scrive in privato"

Nel corso del monologo all' Ariston , il comico siciliano ha preso di mira la showgirl sarda parlando dei suoi presunti ritocchini alle labbra . "Ci sono rimasta malissimo, perché l'ho trovato offensivo molto, scusate, ci ho pianto e ci piango ancora - ha replicato lei a La volta buona su Rai 1 -. Sì perché mi ha fatto rabbia, soprattutto perché lui è una persona... comunque scusate io sono anche stanca perché vengo da Milano... ma ci sono rimasta malissimo, gli ho scritto e lui mi ha chiesto scusa, però sinceramente ogni volta è un luogo comune dello spettacolo dire cattiverie o denigrare chi ha successo, o disprezzare una persona che ha successo, è un po' una cosa dell'Italia, mi urta tanto. Sto aspettando ancora le scuse pubbliche di Nino Frassica, scusate".

A quel punto, sopraffatta dall'emozione, Valeria ha lasciato lo studio di Caterina Balivo. Rientrata, ha proseguito: "Io sono una persona sincera, Nino Frassica è una persona che io stimo molto, Carlo Conti è una persona con cui ho fatto tante cose e lo adoro, ha fatto un'uscita sul mio conto molto offensiva e non sono solo io ad averlo detto, tanto è vero che lui mi ha chiesto scusa. Sì ma non in pubblico. Ma perché bisogna sempre denigrare le persone che piangono? Piuttosto fai una battuta sul festival, che ne so, qualsiasi cosa, ma perché mi devi denigrare? È un luogo comune italiano. Sono comici, ma lui non ha fatto ridere nessuno".

Domenica sera, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha preso ulteriormente in giro la Marini chiedendo ufficialmente scusa a Valeria... Golino. "Le avevo promesso di andare a vedere il suo ultimo film, La Gioia. Quindi chiedo scusa a Valeria Golino".

Raggiunta dall'agenzia Adnkronos, la Marini non molla la presa: "Non ha fatto ridere nessuno. Io sono notoriamente una molto ironica - sottolinea ancora la diva -, per cui se avesse fatto ridere sarei stata la prima a farlo. Invece trovo che il suo atteggiamento sia una mancanza di rispetto nei miei confronti. Frassica mi conosce da quando ero ragazzina, abbiamo fatto insieme uno dei miei primi programmi, per cui non capisco il motivo di questo accanimento. E' inutile che mi scriva in privato: 'Ti voglio bene'. Pensa se mi voleva male! A questo punto le scuse me le deve fare pubblicamente ma faccia a faccia, magari nel corso di un programma televisivo, così magari ci ridiamo sopra insieme".