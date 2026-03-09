Sanremo 2026, Cleo delle Bambole di Pezza si fa un tatuaggio estremo

Promessa mantenuta: Cleo, la cantante delle Bambole di Pezza si è tatuata la faccia di Carlo Conti sul braccio. Un tatuaggio mostrato durante la prima puntata di Sanremo Top dove Cleo, insieme al suo gruppo, è stata ospite per cantare il brano sanremese "Resta con me". "Non pensavo che saremmo mai arrivate a Sanremo. Adesso sarai sempre con me", ha detto la cantante rivolgendosi direttamente al conduttore.

Poco prima lei stessa su Instagram aveva presentato il nuovo tatuaggio, spiegando: "Carlo Conti ha letteralmente cambiato la mia vita, mi ha dato quell'opportunità che ha avverato i miei sogni per cui ho lavorato e sofferto da quando ero piccola. So che il successo non è eterno, a volte ti sfugge dalle mani, però per ora voglio vivere il momento. Non ho più paura per il mio futuro, di rimanere senza niente, senza soldi, senza casa, magari dipendente da un uomo, per poi maledire le mie scelte di vita". E ancora: "Ora so di aver fatto la scelta giusta e nulla mi rende più orgogliosa del mio percorso, perché alla fine avevo ragione io: ne è valsa la pena".