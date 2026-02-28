Sanremo, ecco gli ascolti della serata cover. Frassica gela tutti: "Perché stasera entro dopo"

La serata Cover del Festival di Sanremo 2026 è stata vista da 10.789.000 spettatori per uno share del 65,6%. La prima parte (dalle 21.43 alle 23.37) è stata vista da 14.039.000 spettatori per uno share del 64,4%. La seconda parte (dalle 23.42 alle 01.41) ha raccolto 7.519.000 di spettatori con il 67,9 per cento. Lo scorso anno per la quarta serata, la migliore di sempre, era stato registrato un ascolto medio di 13.575.000 spettatori per uno share del 70,8%. Con il 65,6%, il dato di ieri sera è il quarto migliore in termini di share dal 1995 a oggi. In quel caso si registrarono 16.805.000 spettatori per uno share del 65,8%.

"L'anno scorso forse avevo veramente esagerato", ammette Carlo Conti nella conferenza stampa pre-finale, questa mattina. "E' come se una squadra vince 5 a 0" e nella seconda partita "3 a 0". "Non si può dire che ha perso, ha sempre vinto. Non mi preoccupo di qualche punto in meno".