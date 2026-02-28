Sanremo, ecco gli ascolti della serata cover. Frassica gela tutti: "Perché stasera entro dopo"

La serata Cover del Festival di Sanremo 2026 è stata vista da 10.789.000 spettatori per uno share del 65,6%. La prima parte (dalle 21.43 alle 23.37) è stata vista da 14.039.000 spettatori per uno share del 64,4%. La seconda parte (dalle 23.42 alle 01.41) ha raccolto 7.519.000 di spettatori con il 67,9 per cento.
Lo scorso anno per la quarta serata, la migliore di sempre, era stato registrato un ascolto medio di 13.575.000 spettatori per uno share del 70,8%. Con il 65,6%, il dato di ieri sera è il quarto migliore in termini di share dal 1995 a oggi. In quel caso si registrarono 16.805.000 spettatori per uno share del 65,8%.
"L'anno scorso forse avevo veramente esagerato", ammette Carlo Conti nella conferenza stampa pre-finale, questa mattina. "E' come se una squadra vince 5 a 0" e nella seconda partita "3 a 0". "Non si può dire che ha perso, ha sempre vinto. Non mi preoccupo di qualche punto in meno".
Attesa, dunque, per l'ultimo atto all'Ariston. A sdrammatizzare il clima, come sempre di grande tensione, ci pensa in sala stampa Nino Frassica, co-conduttore insieme a Giorgia Cardinaletti a fianco di Conti e Laura Pausini. "Ho chiesto a Carlo di farmi entrare dopo le 21.30 perché prima io devo vedere la Ruota della Fortuna" su Canale 5. Cioè il rivale diretto di Rai 1 nella fascia dell'access prime time. "Carlo mi ha detto che lo scorso anno è stato un successo, quindi ho deciso che stasera ripeterò esattamente le stesse cose dello scorso anno", conclude il comico siciliano, campione dell'umorismo lunare e non-sense.