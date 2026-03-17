Affari tuoi, Martina Miliddi umiliata dal pubblico: "La fine più brutta di sempre"

La puntata di Affari Tuoi del 16 marzo, condotta da Stefano De Martino, è stata all’insegna del divertimento e di momenti leggeri e imbarazzanti.La concorrente protagonista è stata Leila da Udine, visurista appassionata di numeri, carte e tarocchi. Ha scelto il pacco numero 10, interpretandolo come “La Ruota della Fortuna” nei tarocchi. Questo ha scatenato l’ilarità in studio: è partita la storica sigla del programma omonimo condotto da Gerry Scotti su Canale 5, con battute bonarie e applausi.

Per qualche istante, Affari Tuoi si è trasformato idealmente nello show di Scotti e Samira Lui. De Martino ha scherzato sul “cambio” e ha rubato lo slogan “Compra una vocale” (tipico de La Ruota), coinvolgendo anche Herbert Ballerina in un breve siparietto.Leila non si è convinta del pacco e ha accettato un cambio: dentro c’era solo “l’invenzione” di Herbert Ballerina (un oggetto comico, tipo il cane-pesce anti-squalo). Ha fatto bene a cambiarlo, continuando a punzecchiare bonariamente i colleghi di Canale 5 con la sigla.La fortuna ha aiutato Leila: ha trovato rapidamente Gennarino (il bonus da 3.000 euro) e ha concluso la partita vincendo una somma positiva (intorno ai 53.000 euro secondo i resoconti).Altro momento clou: l’esibizione della ballerina Martina Miliddi (pacco “Ballerina”).

Entrata in total black su un tavolo nero, ha danzato su It’s a Man’s Man’s Man’s World. La coreografia è filata liscia fino al finale: posa plastica sul tavolo, luci soffuse, musica che termina… ma silenzio totale. Pubblico, concorrenti e De Martino non hanno applaudito subito, convinti che ci fosse ancora un passo. Martina, imbarazzata, è scoppiata a ridere nervosa dopo secondi di gelo, accovacciandosi e commentando: “È la fine più brutta di sempre”.Poi è arrivato l’applauso liberatorio. De Martino l’ha raggiunta, rassicurandola: la performance era piaciuta, ma tutti erano rimasti fermi per rispetto, aspettando il vero finale. Un siparietto involontario che ha fatto sorridere tutti.