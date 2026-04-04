Affari Tuoi, raptus di Martina Miliddi con Herbert Ballerina: pubblico sconvolto

"Herbert tutto bene?", "Quasi un passo a due". Sono solo alcuni dei commenti arrivati su X al balletto di Martina Miliddi durante la puntata di Affari Tuoi in onda sabato 4 aprile. Qui l'ex ballerina di Amici sorprende tutti con un balletto molto sensuale rivolto a Herbert Ballerina, spalla di Stefano De Martino nel gioco di Rai 1. Proprio Martina aveva sostituito Herbert Ballerina ad Affari Tuoi quando quest'ultimo si era dovuto assentare per un periodo.

Successivamente però sono rimasti entrambi. Tutto, aveva raccontato Ballerina, era iniziato quando De Martino "stava preparando un programma, Bar Stella, e mi ha chiamato per partecipare. Ci siamo incontrati in una piazza a Milano ed è sbocciato l’amore. Prima da parte sua, perché a me all’inizio non piaceva, poi mi sono innamorato anche io".

Un legame diventato solido anche fuori dal set: "Ci vediamo anche fuori e questo ci aiuta. La sua amicizia mi dà forza". Da qui il riferimento alla Miliddi: "Martina è arrivata al posto mio perché sono sparito per motivi personali e sono stato subito sostituito. E appena non c’ero, gli ascolti si sono impennati!", ha detto sembre ironico.