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L'Eredità, "ha sbagliato apposta": clamoroso, la scoperta sui titoli di coda

sabato 4 aprile 2026
L'Eredità, "ha sbagliato apposta": clamoroso, la scoperta sui titoli di coda

1' di lettura

Altra vittoria a L'Eredità. Per due sere consecutive il programma di Rai 1 vede il concorrente di turno portare a casa i soldi della Ghigliottina. Nella puntata di sabato 4 aprile è Susanna ad arrivare al gioco finale, proprio davanti a Marco Liorni. La concorrente trova dunque la parola esatta che si lega a quelle giù sul tabellone: Milano, studio, vita, indice, calo. Risultato? "Borsa". 

Eppure per molti su X tutto è merito di Laura. "Che persona stupenda Laura. Ha sbagliato apposta le risposte ai cento secondi per mandare Susanna. Fantastica", scrive qualcuno sui social. La puntata di venerdì ha infatti visto la campionessa Laura vincere alla Ghigliottina.

Era la quinta volta che la concorrente riusciva a presentarsi al tavolo, di fronte al conduttore. Stavolta però è andata nel migliore dei modi, permettendo a Laura di portarsi a casa il bottino. La concorrente ha conquistato i 20 mila dopo vari dimezzamenti. "Ti vedo fiduciosa, hai messo giù la soluzione quasi con violenza", aveva commentato Liorni tra le risate del pubblico.

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