Il ruggito di Tozzi, emozioni e lacrime a Milano per il tour d'addio

Anche il più cinico e disilluso degli spettatori ha sentito il cuore espandersi qualche millimetro, o anche centimetro. Era tutta all’insegna dell’amore la data milanese (ieri 18 marzo al Forum di Assago) del tour d’addio di Umberto Tozzi ai live. Forum pieno, tanta emozione, cellulari illuminati, come da lui richiesto. L’Ultima Notte Rosa The Final Tour è la summa della musica tozziana. Lui in grande forma, con una giacca luccicante e la voce ruggente come sempre. A sorpresa, dopo poche canzoni, è arrivato Marco Masini sul palco. Insieme hanno fatto ben tre duetti: T’innamorerai (di Masini), Gli Innamorati e Si può dare di più. Pubblico estasiato.

I due hanno scherzato come fanno le persone che si conoscono da anni e che si vogliono bene. “Meglio cantare con me o con Fedez”, chiede Tozzi, riferendosi all’esperienza sanremese dell’amico. “Da solo”, risponde Masini. Il cantante toscano rivela che Tozzi è stato il suo maestro: nel 1986 aveva esordito nella sua band e cantava alcuni pezzi come “demo”. Il feeling è palpabile e, a 76 anni, Tozzi è decisamente più fresco e giovane di tanti rapper e trapper. Ti amo, Stella Stai, Gloria, Gli altri siamo noi, Notte rosa: in tutto dodici canzoni straordinarie, una più bella dell’aria, un repertorio che ha “steso” il Forum di Milano tra applausi e occhi umidi. Il tour, dopo aver toccato Eboli, Bari, Roma e Firenze, prosegue stasera 19 marzo a Torino e il 21 marzo si chiude a Padova – Kioene Arena. E intanto l’artista pensa già al prossimo progetto. Le prevendite per "Gloria - Il Musical" con le musiche di Umberto Tozzi sono aperte su TicketOne per le date al Teatro Arcimboldi di Milano (ottobre/novembre 2026), con prezzi a partire da circa €23. Il tour toccherà anche Roma, Bologna, Trieste, Torino e Vicenza tra il 2026 e il 2027.